Papa oferece quadro da última Ceia

Rosa Ramos Hoje às 09:35, atualizado às 10:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Peça em madrepérola foi feita à mão em Belém.

O Papa Francisco entregou na manhã deste sábado um quadro da última ceia à Casa Nossa Senhora de Carmo, em Fátima, onde pernoitou. Trata-se da quinta oferta deixada em Portugal. O quadro, em madrepérola e prata, é uma réplica da obra de 1652 do belga Philippe de Champaigne que está exposta no Museu do Louvre, em Paris, e foi produzido em Belém - onde existe uma longa tradição de construção à mão de peças em madrepérola.

Antes de regressar a Roma, pelas 14 horas horas, Francisco ainda irá deixar em Portugal outros dois presentes. O bispo de Leiria-Fátima vai receber um cálice e uma casula (paramento) e à Nunciatura Apostólica será entregue um outro cálice.

O Papa Francisco cumpre este sábado a segunda parte da visita ao Santuário de Fátima, por ocasião do Centenário das Aparições e da canonização dos pastorinhos Jacinta e Francisco.