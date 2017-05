Papa pede à Senhora de Fátima que acompanhe o destino da humanidade

Hoje às 11:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O Papa Francisco afirmou esta quarta-feira que vai pedir à Virgem de Fátima para acompanhar o destino da humanidade durante a sua peregrinação à Cova da Iria.

"Sexta-feira e sábado, se Deus quiser, viajarei como peregrino a Fátima para pôr nas mãos da Virgem o destino temporal e eterno da humanidade e suplicar pela sua intercessão e a bênção do céu", afirmou o Papa a fiéis portugueses, citado pela agência EFE, durante a audiência pública na Praça de São Pedro, no Vaticano.

Como acontece antes de cada visita, o Papa pediu aos fiéis que se unam, "como peregrinos de esperança e fé", e para rezarem por ele durante a deslocação a Portugal.

Francisco é o quarto Papa a visitar Fátima, na sexta-feira e no sábado, para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta, no centenário das "aparições", em 1917.

O Papa tem encontros previstos com o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, e com o primeiro-ministro, António Costa, no dia 13.

Os anteriores Papas que estiveram em Fátima foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).