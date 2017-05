Papa promete aos doentes acolhimento da Igreja

Rosa Ramos Hoje às 12:17, atualizado às 13:06 Facebook

"Deus é pai e nunca vos esquecerá", disse Francisco, na manhã deste sábado, na bênção aos doentes em Fátima.

O Papa prometeu, na manhã deste sábado, em Fátima e durante a saudação aos doentes, que a Igreja acolherá os que "passam por alguma cruz". "Não vos considereis apenas recetores de solidariedade caritativa, mas senti-vos inseridos a pleno título na vida e missão da Igreja", afirmou Francisco, recordando que Jesus também sofreu, na Paixão. "Jesus sabe o que significa o sofrimento, compreende-nos, consola-nos e dá-nos força", garantiu o Papa. Depois, acrescentou que o "mistério da Igreja" passa por "consolar os atribulados" e que Jesus consola os que sofrem, "mesmo às escondidas", com "fortaleza" e "na intimidade do coração".

Francisco exortou os doentes presentes no recinto do Santuário a entregarem-se a Deus e imitarem a vida dos pastorinhos, que se ofereceram a Nossa Senhora, com "alegria e sofrimento, em atitude de oferta" e entregando as suas dores "pela salvação do mundo".

"Não tenhais vergonha de ser um tesouro preciso da Igreja", pediu ainda o Papa, rematando: "Deus é pai e nunca vos esquecerá".

Francisco cumpre este sábado a segunda parte da visita a Fátima, onde canonizou os pastorinhos Jacinta e Francisco.