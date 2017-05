Papa recebe Jornal de Notícias do dia em que nasceu

Rosa Ramos Hoje às 17:23, atualizado às 18:26 Facebook

Francisco recebeu réplica do Jornal de Notícias de 1936 com interesse.

O Papa Francisco recebeu esta manhã, no voo da Alitalia que o trouxe até Monte Real, uma réplica da capa do "Jornal de Notícias" de 17 de dezembro de 1936, o dia em que nasceu. "O que é?", perguntou Francisco ao receber o jornal. A jornalista do JN explicou que se tratava da capa do dia de anos e o Papa observou o presente com atenção.

Ironicamente, e apesar de um dos motes da visita a Fátima ser a paz, a edição do "Jornal de Notícias" de 17 de dezembro de 1936 é marcada pela guerra, dando grande destaque à guerra civil espanhola.

Francisco cumprimentou todos os jornalistas que o acompanham desde Roma na viagem a Fátima e recebeu outros presentes durante o voo, entre livros, cartas e desenhos de crianças.