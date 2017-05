PCP compara Papa Francisco a Cunhal

Nuno Miguel Ropio Hoje às 16:22, atualizado às 16:23 Facebook

O PCP vê semelhança entre o alertas do Papa Francisco, de "denúncias da exploração, da opressão e da guerra", com os lançados por Álvaro Cunhal.

Num artigo no jornal "Avante!", que saiu esta quinta-feira para as bancas, o partido admite ainda que "Fátima criou raízes" nos comunistas.

Carlos Gonçalves, membro da comissão política comunista, alerta no artigo "Liberdade de consciência, de religião e de culto" que "as convicções religiosas não impedem a convergência na luta".

"Não cabe ao Partido análise teológica dos eventos de Fátima em 1917, nem das 'aparições', ou como agora se diz - numa nova elaboração teológica que envolve o próprio Ratzinger -, das 'visões místicas' de três crianças na Cova da iria", começa por defender o histórico comunista, garantindo que as aparições ocorreram num período da história de Portugal com características muito específicas.

"Dez mil portugueses foram mortos na primeira guerra e, até 1919, cento e vinte mil foram fulminados pela 'gripe espanhola'. Em 1917 era muita a fome dos mais explorados e grande o atraso e desespero nas zonas mais pobres do País, como Fátima", refere, lembrando que o primeiro-ministro de então, Afonso Costa, era "inimigo jurado do movimento operário e que (diz-se) visava 'eliminar o catolicismo do País em duas gerações'".

"Confiscou os bens da Igreja e tomou medidas anti-clericais", sublinha, frisando que o histórico secretário-geral do partido Álvaro Cunhal referiu-se classificou aqueles atos como "'erros de intolerância' da República".

Carlos Gonçalves sustenta depois que "Fátima criou raízes na religiosidade popular, frequentada por trabalhadores, 'povo miúdo', democratas, patriotas, comunistas". "Era expectável. As opções humanistas, os valores de paz, justiça e igualdade do 'cristianismo primitivo' e o acervo cultural das massas católicas não estão longe de ideais comunistas", concluiu, para sublinhar que no PCP "militam muitos católicos e outros crentes".

No final do seu artigo, acaba a estabelecer um paralelismo entre "as denúncias da exploração, da opressão e da guerra", que se têm verificado no pontificado do Papa Fransciso, com as "palavras de Álvaro Cunhal, em 1974, em defesa de 'boas relações com a Igreja'".