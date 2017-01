PCP rejeita "plano B" para compensar empresas

Hoje às 13:27, atualizado às 13:28 Facebook

O secretário-geral do PCP rejeitou viabilizar alternativas que compensem a eliminação da descida da Taxa Social Única, considerando que o aumento do Salário Mínimo Nacional "não tem de arrastar qualquer bónus para as empresas".

No final de um encontro com a Associação Intervenção Democrática - que integra a CDU, em períodos eleitorais - e questionado se o PCP poderá apoiar algum "plano B" do Governo para compensar as empresas do provável "chumbo" no parlamento da descida da TSU, Jerónimo de Sousa respondeu negativamente.

"Não, o PCP continua a considerar que é estar a misturar o que não deve ser misturado, o aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN) e bónus para as empresas, isso deve ser claramente separado", frisou.

"Não consideramos que haja necessidade de alternativas. O quadro do aumento do SMN foi verificado (...) não tinha que arrastar qualquer bónus ou qualquer compensação para as empresas, para o patronato", justificou.