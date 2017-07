Presidente do PS fala em "inacreditável imoralidade" do PSD

Ontem às 23:35 Facebook

Carlos César salientou que a Procuradoria-Geral da República "confirmou" até agora 64 mortos no incêndio de Pedrógão Grande e considerou "inacreditável a imoralidade" de dirigentes do PSD.

Esta reação de Carlos César consta de uma nota que publicou na rede social Facebook, cuja autoria confirmou à agência Lusa, depois de a Procuradoria-Geral da República (PGR), em comunicado, ter referido que se registaram "até ao momento" 64 vítimas mortais nos incêndios de Pedrógão Grande, tendo divulgado a respetiva lista.

Na sequência do comunicado da PGR, o presidente do PS e líder da bancada socialista observou que foram confirmados 64 mortos nos incêndios de Pedrógão Grande e que "os incêndios prosseguem".

"Mas, para o PSD, não era desgraça suficiente?! É inacreditável a imoralidade desses dirigentes políticos, para a qual tudo - sim, tudo - parece valer para esgrimir, alarmar e usar o sofrimento alheio. Que gente!", escreveu Carlos César.

Esta terça-feira a meio da tarde, a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, acusou PSD e CDS de estarem a fazer um "intolerável" aproveitamento político-partidário "da tamanha tragédia" ocorrida no incêndio de Pedrógão Grande, considerando mesmo que os sociais-democratas atingiram "o grau zero" do sentido de Estado.