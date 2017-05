Peneda-Gerês vai ter cobertura da rede móvel reforçada

Hoje às 19:48 Facebook

A cobertura da rede eletrónica móvel no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG) vai ser reforçada, ao abrigo de um projeto de interesse público do Ministério do Ambiente que será apresentado, na sexta-feira, em Melgaço.

Em comunicado, o gabinete do ministro João Pedro Matos Fernandes adiantou que aquele projeto "tem por objetivo melhorar a rede móvel de modo a reduzir 'zonas sombra', permitir a comunicação entre as forças de segurança e melhorar as condições de segurança dos turistas nos trilhos do PNPG".

A medida integra o plano-piloto de prevenção de incêndios florestais e de valorização e recuperação de habitats naturais no PNPG, aprovado em conselho de ministros em outubro de 2016 e que envolve um investimento superior a oito milhões de euros em aproximadamente seis anos.

Uma das 11 medidas daquele plano visa a melhoria da cobertura da rede móvel e "deverá estar operacional antes da época de maior risco de incêndios de 2017".

"Neste projeto de interesse nacional, importa destacar o papel das Câmaras Municipais de Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, Terras de Bouro, Montalegre e Vieira do Minho, que desde o primeiro momento se associaram a esta iniciativa. De igual modo há que realçar o empenho dos operadores de telecomunicações Meo, NOS e Vodafone, bem como da EDP Distribuição e do ICNF", sustenta a nota.

Segundo o Ministério tutelado por João Pedro Matos Fernandes, "os incêndios florestais de 2016, que afetaram o país e assolaram o PNPG na última década, desencadearam a adoção de um conjunto de iniciativas por parte do Governo, com destaque para a melhoria dos instrumentos de prevenção e redução do risco de incêndios".

Para o presidente da Câmara de Melgaço, Manoel Batistas trata-se da concretização de uma "reivindicação antiga" já que o concelho mais a norte do país "sempre reivindicou a resolução da falta de rede em muitas freguesias do município".

"É inadmissível que em pleno século XXI as telecomunicações não cheguem a todas as pessoas" disse o autarca socialista, citado numa nota, hoje enviada à imprensa.

Para o socialista "a deficiência de rede continua a ser uma questão problemática, não só para a população, mas também para o desenvolvimento económico e turístico".

"Se queremos captar pessoas temos de ter condições para isso. Quem visita a região quer continuar a estar conectado e em muitas zonas de Melgaço e do PNPG não é possível. Ninguém vai querer visitar um local com deficiências na comunicação que o impossibilitará de contactar algum meio em caso de socorro. É importante refletirmos sobre isso e potenciar a dinamização económica que poderemos arrecadar com a atratividade turístico-comercial, envolvendo todos os agentes que atuam na região", sustentou.

Em fevereiro passado, a Câmara de Melgaço alertou que falta de comunicações na aldeia de Castro Laboreiro colocava em causa o socorro à população, depois do acidente com um trator que matou um homem.

"Os meios de socorro não foram imediatamente acionados porque os telemóveis não funcionam e a rede fixa está cortada há cerca de duas semanas. É lamentável que, para se pedir socorro, tivesse sido necessário ir ao centro da Vila de Castro Laboreiro. Era o local mais próximo com rede. Percorreram-se cerca de quatro quilómetros, quando uma chamada de telemóvel no local poderia ter sido crucial. Continua haver portugueses de primeira e portugueses de segunda", lamentou, na altura, Manoel Batista.