Perna da Miriam volta a estar em risco

HERMANA CRUZ Hoje às 20:05 Facebook

Twitter

Partilhar

É aflitiva a situação de Miriam Aleixo, a menina do Cacém que nasceu com espinha bífida que rumou aos Estados Unidos para tentar evitar que lhe fosse amputada uma perna.

Ao fim de sete cirurgias, a Miriam começou a andar mas agora a sua perna voltou a estar em risco, devido a uma infeção. A menina tem que ser operada no próximo mês mas os pais não têm dinheiro.

Há cerca de um mês, o JN dava conta que, depois de um investimento de 400 mil dólares conseguido graças à solidariedade, os pais de Miriam tinham alcançado um sonho: a menina já andava com um andarilho. A família passava, contudo, dificuldades financeiras, devendo ainda ao Miami Children's Hospital cerca de 20 mil dólares da última cirurgia e estavam com dificuldades em pagar a fisioterapia.

No passado dia 16, a família sofreu um revês mais duro. "A Miriam andava a queixar-se de muitas dores no joelho e o terapeuta reparou que ela tinha algumas dificuldades nos movimentos da rótula. No hospital, fizeram um RX e viram que a Miriam ganhou uma massa à volta da rótula que está a criar uma infeção. Tem que ser operada de urgência ou a perna dela fica em risco", conta a mãe, Conceição Marques.

Só que, a família ainda deve os 20 mil dólares ao hospital da anterior cirurgia. E não fazem a operação marcada para 21 de março e com o custo de 38 mil dólares, sem que essa dívida seja paga. "Estamos aflitos", diz Conceição, desesperada.