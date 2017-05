Pizarro vai discursar na convenção autárquica socialista

Nuno Miguel Ropio Hoje às 16:34, atualizado às 16:35 Facebook

Manuel Pizarro vai anunciar a sua candidatura à Câmara Municipal do Porto, este sábado, na Convenção Autárquica do PS, que decorre em Lisboa, onde não estava prevista qualquer intervenção sua.

Um discurso do autarca do PS já estava a ser estudado desde esta manhã mas desconhecia-se os moldes da inclusão no programa do encontro, no Pavilhão Carlos Lopes, que termina com um discurso do presidente dos autarcas socialistas Rui Santos e do secretário-geral António Costa.

Pizarro, presidente da Federação Distrital do PS/Porto, confirmou na manhã deste sábado que, tal como em 2013, iria liderar uma lista candidata ao município da Invicta. Um anúncio que só foi feito após a Comissão Política Concelhia do partido formalizar a candidatura.

O vereador do PS no Executivo de Rui Moreira ainda não chegou a este encontro, tendo em conta a sucedânea de acontecimentos ao longo das últimas horas.