PNR avança com candidatura à Câmara do Barreiro

José Almeida será o candidato do Partido Nacional Renovador (PNR) à Câmara Municipal do Barreiro nas eleições autárquicas que se vão realizar este ano, anunciou o partido.

"Na sequência da reunião efetuada na cidade do Barreiro, o núcleo local do PNR tomou a esperada decisão, agora oficializada, de levar por diante a nossa candidatura às eleições autárquicas de 2017, nesta cidade", refere o PNR em comunicado.

José Almeida será assim o cabeça-de-lista à Câmara Municipal do Barreiro, enquanto Rogério Santos, da Comissão Política Nacional, será o número um à Assembleia Municipal.

"Tudo faremos para que esta candidatura configure uma vitória e uma lufada de ar fresco, neste que é um dos concelhos mais esquecidos da Margem Sul do Tejo", refere o PNR em comunicado", acrescenta.

A Câmara do Barreiro é liderada por Carlos Humberto (CDU), que venceu as últimas eleições com maioria absoluta, mas que está impedido de se recandidatar por ter atingido o limite de mandatos.

O executivo municipal tem também representação do PS e do PSD.