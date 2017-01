Politécnico de Santarém pagou subsídios ilegais

Alexandra Inácio Hoje às 13:52 Facebook

O Tribunal de Contas (TC) mandou o Instituto Politécnico de Santarém (IPS) cessar o pagamento de suplementos remuneratórios pagos ilegalmente, entre 2010 e 2014, a diretores e subdiretores de unidades de investigação e a professores.

O relatório da auditoria foi enviado ao ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, e ao Procurador-Geral Adjunto do TC. O instituto tem 120 dias para cumprir as recomendações do tribunal e pagar mais de 17 mil euros em emolumentos.

As despesas e pagamentos ilegais pagos ao diretor e subdiretor da Unidade de Investigação e ao diretor da Unidade Pós-Secundária e Profissional, no montante global de 45 mil euros terão sido autorizadas pelos presidentes do instituto sem enquadramento legal para o fazerem. Entre 2010 e 2013 também terão sido pagos suplementos a 37 docentes do IPS, a título de colaboração técnica especializada, no montante global de 168.696 euros, pela lecionação de unidades curriculares de cursos de pós-graduação conducentes a mestrados e a Cursos de especialização Tecnológica (CET).

Foram ainda feitos pagamentos relativos a intervenções não executadas na construção da Escola Superior do Desporto de rio Maior. "Foram ainda elaborados 22 autos de medição que não refletem os trabalhos efetivamente realizados, (...) tendo sido faturados pelo empreiteiro e pagos pelo IPS os trabalhos contratuais que constituem o valor da adjudicação (4.988.717,78 euros), independentemente de terem sido ou não executadas" - lê-se no relatório divulgado nesta sexta-feira.

Entre as recomendações, o TC manda o IPS cessar o pagamento dos suplementos remuneratórios sem enquadramento legal, assim como não pagar acréscimos a professores relativos a atividades que integrem prestações do serviço docente.

Perdão do Governo

O TC voltou ainda a detetar o pagamento de suplementos remuneratórios, a título de despesas de representação, aos presidentes do IPS, Jorge Alberto Guerra Justino e Maria de Lurdes Esteves Asseiro da Luz, no valor de 65796 mil euros, entre 2005 e 2012. Esses subsídios eram igualmente irregulares e passíveis de infração financeira, sublinha o TC, não fosse a publicação em outubro de um decreto-lei que não só cria esse suplemento como tem efeitos retroativos.

O JN, recorde-se, noticiou o "perdão" aprovado pelo Governo aos politécnicos. Em novembro, o gabinete de Manuel Heitor defendeu que o decreto-lei "foi a forma adequada de colmatar lacunas de regulamentação" e que os presidentes dos institutos pagaram os subsídios com a "convicção de legalidade".