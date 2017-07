Portagens baixaram mas receitas subiram

ERIKA NUNES Hoje às 00:40, atualizado às 00:43 Facebook

Comissão promete continuar protestos contra taxas na Via do Infante e requalificação da EN125. Entre Vila do Bispo e Olhão, a viagem leva quatro horas.

O Governo pode tornar a baixar o valor das portagens do interior e no Algarve, como fez a 1 de agosto do ano passado. As receitas da Infraestruturas de Portugal (IP) cresceram 6% no primeiro semestre deste ano, apesar do desconto de 15% aplicado na A22 e em troços da A4, da A23 e da A24. Até que sejam extintas as portagens e a requalificação da Estrada Nacional 125 seja corrigida, a Comissão de Utentes da Via do Infante (CUVI) promete continuar a protestar.

