Portugal condena lançamento de míssil balístico pela Coreia do Norte

O Governo português condenou esta segunda-feira o lançamento de um míssil balístico realizado domingo pela Coreia do Norte, ato que classificou como comprometedor da segurança regional e internacional.

Num comunicado, o Governo português considera, designadamente, que o lançamento do míssil balístico "constitui mais uma flagrante violação das obrigações decorrentes de várias resoluções do Conselho de Segurança da ONU e compromete a segurança regional e internacional".

"Reiterando o seu empenho no cumprimento das sanções unanimemente impostas" pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Governo português "exorta a Coreia do Norte a retomar um diálogo sério com a comunidade internacional no sentido de um abandono irreversível e verificável do seu programa nuclear, que ameaça de forma evidente a paz e a estabilidade internacionais".

O Conselho de Segurança das Nações Unidas terá ainda hoje uma reunião de emergência relacionada com o anúncio do lançamento de um míssil balístico.

A reunião deverá ocorrer pelas 17 horas locais (22 horas em Portugal continental), na sequência de um pedido pelos Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul.

A Coreia do Norte está proibida, por resoluções da ONU, de realizar lançamentos de mísseis balísticos ou testes de armas nucleares.