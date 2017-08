Portugal não quer tomar posição que prejudique portugueses na Venezuela

Ana Gaspar Hoje às 14:15, atualizado às 15:20 Facebook

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse que a União Europeia não irá reconhecer a Assembleia Constituinte eleita no último fim de semana na Venezuela e que, sobre a aplicação de sanções, a política externa nacional não pode prejudicar a comunidade portuguesa que aí reside.

"Nós não podemos reconhecer a Assembleia Constituinte porque é um passo negativo no processo. O que é necessário é o regresso à normalidade constitucional, com pleno respeito pelos poderes de todos os órgãos eleitos, sejam o presidente sejam a Assembleia Nacional", disse Santos Silva aos jornalistas, esta quarta-feira, à margem da sessão de apresentação oficial da candidatura da cidade do Porto para receber a sede da Agência Europeia do Medicamento.

A posição da União Europeia (UE), disse ainda o governante, apela também "a que as partes recusem qualquer forma de violência e ao regresso à normalidade constitucional" com a marcação de "um calendário eleitoral que seja aceite a todos". No país, revelou, há 600 mil concidadãos da UE a viver. Por isso, "o que se passa na Venezuela é de interesse direto de nós, os europeus".

Sobre a aplicação de sanções à Venezuela, Santos Silva adiantou que não foi considerada a "possibilidade da utilização de outras ações político-diplomáticas", procurando o país manter abertos "todos os canais com a comunidade portuguesa e os lusodescendentes".

"O Governo português pontua a sua política externa por um sentido de enorme responsabilidade. A nossa posição é definida a partir desta pergunta principal: 'O que é que ajuda mais e o que é que prejudica a comunidade portuguesa e a comunidade luso-venezuelana que reside na Venezuela?'", afirmou.

O ministro acrescentou ainda que só com a superação da crise política é que se supera a crise económica e social na Venezuela: "E eu tenho lá muitos concidadãos que estão a sofrer muito com essa crise e instabilidade política".