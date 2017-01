Portugal registou quinta-feira recorde em consumo de eletricidade

Hoje às 16:55 Facebook

O consumo de eletricidade em Portugal atingiu 169 Gigawatt-hora (GWh) na quinta-feira, o valor mais elevado desde janeiro de 2011, de acordo com dados da REN - Redes Energéticas Nacionais.

Este pico de consumo de eletricidade resulta do tempo frio, que na quinta-feira, dia 19, deixou todos os distritos de Portugal continental sob aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro.

O consumo foi abastecido com 46% de renováveis, 22% de carvão e 26% de gás natural em centrais de ciclo combinado, de acordo com a gestora da rede elétrica.

Na quinta-feira foi também alcançado um máximo histórico no consumo de gás natural, de 252,4 GWh, sendo que o valor do mercado elétrico atingiu 103,2 GWh e o valor do mercado convencional 149,2 GWh.

De acordo com a REN, "a capacidade horária do gasoduto esteve perto seu limite, repetidamente, nos últimos dias".

O terminal de gás natural de Sines atingiu, no passado dia 12 de janeiro, o máximo da sua capacidade de injeção física de gás natural no gasoduto de transporte de Sines, refletindo o aumento do consumo de gás natural em Portugal que resultou da vaga de frio que assola o país e das necessidades de produção de eletricidade.