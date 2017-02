Presidente da Comissão de Inquérito à CGD ameaça bater com a porta

Nuno Miguel Ropio Hoje às 20:11, atualizado às 20:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Comissão de Inquérito à Recapitalização da CGD, Matos Correia, ameaçou, esta quarta-feira ao final do dia, abandonar a liderança dos trabalhos, após a Esquerda ter blindado a acesso a toda e qualquer correspondência entre o ministro das Finanças e António Domingues.

Matos Correia garantiu que, "entre hoje e amanhã de manhã", revelará a sua decisão, depois de "avaliar" se tem condições para continuar a presidir à CPI.

A acontecer, será a primeira vez que um presidente de uma CPI abandonará o lugar.

Numa curtíssima declaração, no final de duas horas de muitos gritos, e de uma votação em que PS, PCP e BE barraram o acesso à documentação enviada pelo banqueiro, Matos Correia defendeu a "necessidade de se perceber que as Comissões Parlamentares de Inquérito são necessárias à democracia e ao apuramento da verdade". "Tenho duvida se os direitos das minorias estão a ser respeitados [com estes chumbos]", disse, apanhando todos os deputados de surpresa.

Ao longo da reunião da CPI desta quarta-feira, o deputado do PSD, que preside aos trabalhos desde o início de julho de 2016 [a tomada aconteceu a 5 de julho], foi deixando claro que discordava do chumbo que se avizinhava, alertando sempre para a importância de se conhecerem os emails e as SMS que António Domingues trocou com Mário Centeno.

Matos Correia tem na sua posse esse conjunto de informação, que o próprio revelou constituir-se em 176 páginas.

Para esta quarta-feira estava marcada a audição do economista António Nogueira Leite, nomeado por Passos Coelho vice-presidente da CGD. Mas a decisão se seriam conhecidos os SMS de Domingues ou se o próprio poderia transcrever o seu teor, obrigou ao adiamento dessa audição, que passou para a terça-feira da próxima semana.

Mas a CPI volta a reunir-se amanhã, pelas 18 horas, conhecendo-se já qual a decisão de Matos Correia.