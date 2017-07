Presidente da Costa do Marfim visita Portugal em setembro

Hoje às 16:11, atualizado às 16:12 Facebook

O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, visita oficialmente Portugal em setembro, deslocação destinada a reforçar as relações políticas e económicas bilaterais.

Segundo o embaixador marfinense em Lisboa, Fana Theodores Kofi, o programa da visita está ainda a ser ultimado, mas haverá reuniões com o homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o primeiro-ministro António Costa, a par de outros encontros. Alassane Ouattara chegará dia 11 à noite e deixará Portugal a 13.

A primeira de um chefe de Estado marfinense a Portugal, a convite de Marcelo Rebelo de Sousa, ocorrerá dois meses depois de a companhia aérea portuguesa TAP ter retomado as ligações diretas entre Lisboa e Abidjan, interrompidas em 2000 devido à crise político-militar que então afetava o país africano.

Na mesma ocasião, e pelas mesmas razões, Portugal encerrou a embaixada que mantinha em Abidjan, aberta em 1989, e inaugurada pelo então chefe de Estado português Mário Soares.

Em 2015, os dois países acordaram no restabelecimento das relações diplomáticas, tendo, na ocasião, ficado decidida a abertura de embaixadas de Portugal em Abidjan e da Costa do Marfim em Lisboa.

A parte marfinense cumpriu o acordo e reabriu a missão em Lisboa em junho de 2016, estando a aguardar que Portugal a reabra em Abidjan, tendo o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, indicado hoje à Lusa que o todas as aberturas e encerramentos de embaixadas ou postos consultares serão discutidas quando for debatido, no Parlamento, o Orçamento do Estado para 2018.

Na inauguração da embaixada marfinense em Lisboa esteve o então primeiro-ministro da Costa do Marfim, Daniel Duncan, que, em janeiro deste ano, foi promovido a vice-presidente, depois de uma alteração constitucional feita em novembro de 2016, destinada a criar o novo cargo.

As trocas comerciais entre os dois países são ainda muito incipientes, mas a abertura da missão diplomática marfinense em Lisboa, seguida pela retoma das ligações aéreas diretas entre Lisboa e Abidjan têm alterado o panorama, com os dirigentes políticos da Costa do Marfim a apelar ao investimento português no país.

Alassane Ouattara, economista e que já colaborou com o Fundo Montário I nternacional (FMI) e Banco Mundial (BM), é presidente da Costa do Marfim desde 2010, após o conflito político, militar e jurídico que o opôs ao antigo chefe de Estado Laurent Gbagbo, e foi reeleito nas eleições de 2015 ao recolher 83,66% dos votos.

Primeiro-ministro da Costa do Marfim entre 1990 e 1993, Ouattara é igualmente líder da Aliança dos Republicanos (AR), tendo nascido a 01 de janeiro de 1942 (75 anos) em Dimbokro, na então África Ocidental Francesa, localidade do centro sul da atual Costa do Marfim.