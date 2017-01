Presidente grego pede mais solidariedade à União Europeia

João Pedro Campos Hoje às 13:31 Facebook

O Presidente da República da Grécia, Prokopios Pavlopoulos, apelou esta segunda-feira em Coimbra à maior solidariedade dentro da União Europeia, em matéria de economia e de acolhimento de refugiados. Pavlopoulos não se quis alongar sobre as limitações à entrada de pessoas nos Estados Unidos, decidida por Donald Trump.

"Temos de tratar os refugiados com o respeito que nos merecem, mas não vejo isso noutros parceiros europeus. Comportam-se com base no medo e acusam-nos de não proteger as nossas fronteiras marítimas", apontou.

Prokopios Pavlopoulos destacou o "comportamento exemplar" de Portugal no acolhimento de refugiados ao longo dos últimos anos e lembrou que esta matéria está dependente da resolução do conflito na Síria. "Sem isso não há solução para a crise dos refugiados", completou.

Sobre as políticas de Donald Trump, Pavlopoulos afirmou que não avalia o desempenho de um presidente ou de um Governo em função de declarações isoladas. "Os Estados Unidos são um país com uma democracia exemplar, estou certo que vão respeitar o direito internacional", entendeu.

Prokopios Pavlopoulos está esta segunda-feira em Coimbra, onde chegou de manhã. Depositou uma coroa de flores no túmulo de D. Afonso Henriques e reuniu com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. À tarde recebe o Doutoramento Honoris Causa pela Universidade de Coimbra.