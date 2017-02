Presidente promulga seis diplomas do Governo

Hoje às 19:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da República promulgou seis diplomas do Governo, incluindo um que reduz o período de formação inicial de alguns cursos para magistrados e outros dois relativos a regras sobre animais.

Segundo uma nota divulgada esta segunda-feira na página da Presidência da República, um dos diplomas promulgados por Marcelo Rebelo de Sousa é relativo à redução dos períodos de estágio e formação para magistrados judiciais.

Quando o diploma foi aprovado em Conselho de Ministros, o Governo apresentou-o com o objetivo de "encurtar a duração do período de formação inicial para determinados cursos de formação de magistrados" e para assegurar a rápida colocação de juízes e magistrados do Ministério Público.

O presidente da República promulgou também o diploma que altera o Sistema Nacional de Informação e Registo Animal e o Regime da Atividade Pecuária, um decreto-lei integrado na medida Simplex "Registo de Animais de Uma Só Vez".

Segundo o comunicado de Conselho de Ministros, além de extinguir o registo da "detenção caseira" e o passaporte de bovinos, o decreto-lei torna facultativo o registo de existências, introduz a emissão de guias por via informática já preenchidas e o número de registo de estabelecimento, regulamentando ainda a transumância e a utilização de pastagens comunitárias.

Foi ainda promulgado um diploma que define as regras sanitárias relativas a subprodutos animais e produtos derivados não destinados ao consumo humano, que cria também o sistema de recolha e eliminação dos cadáveres dos animais das espécies bovina, ovina, caprina e suínos mortos no estabelecimento (SIRCA), assim como o respetivo sistema de financiamento.

Marcelo Rebelo de Sousa promulgou ainda o diploma que passa as atribuições relativas aos incentivos do Estado à comunicação social da Agência para o Desenvolvimento e Coesão para o Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, bem como o diploma que aprova o regime jurídico aplicável à atividade de operador logístico de mudança de comercializador de eletricidade e gás natural.

O chefe de Estado assinou também o decreto do Governo que aprova o Acordo entre a República Portuguesa e a República de Azerbaijão sobre Cooperação Económica, assinado em Lisboa, em 16 de novembro de 2016.

Uma outra nota divulgada na página da Presidência informa que Marcelo Rebelo de Sousa ratificou a Resolução da Assembleia da República que aprova o Protocolo ao Tratado do Atlântico Norte sobre a adesão do Montenegro, assinado em Bruxelas, em 19 de maio de 2016.