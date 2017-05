Previsão de chuva por vezes forte e granizo para estes dois dias

Hoje às 07:53, atualizado às 07:55 Facebook

A chuva vai continuar a cair com alguma intensidade esta quinta e sexta-feira, dia em que o papa Francisco chega a Fátima, para presidir à cerimónia de canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto.

"Nos próximos dois dias, quinta e sexta-feira, temos uma situação de alguma severidade com aguaceiros em todo o território que podem ser fortes, de granizo e acompanhados por trovoada. De salientar também a previsão de vento moderado a forte no litoral, por vezes com rajadas da ordem dos 60 quilómetros por hora", adiantou.

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este cenário diz respeito apenas a quinta e sexta-feira, esperando-se uma melhoria no fim de semana. O papa Francisco deverá chegar na sexta-feira à base aérea de Monte Real, no concelho de Leiria, às 16.20 horas.

"No sábado e no domingo já há uma melhoria, mas é gradual. No sábado na região sul já é provável que não haja precipitação. No entanto, nas regiões do norte e centro, pode ainda haver alguns aguaceiros durante a tarde", explicou.

Segundo Maria João Frada, no domingo já não está prevista precipitação em todo o território, mas ainda com alguma nebulosidade no norte e centro.

"Quanto às temperaturas, não haverá variações significativas dos valores, pelo menos até sábado e no domingo prevê-se uma subida da máxima", disse.

A meteorologista adiantou que nos próximos dias e até sábado as temperaturas mínimas vão rondar os 12 a 14 graus Celsius na generalidade do território, com exceção das serras do interior norte e centro onde poderão ser mais baixas (05 a 10 graus).

"As máximas rondarão os 18 a 22 graus de um modo geral, com exceção do interior norte e centro, onde serão de 14 e 16 graus. No domingo, as temperaturas vão subir na ordem dos 02 a 04 graus", disse,

Maria João Frada disse ainda que a tendência para o início da próxima semana é de céu pouco nublado ou limpo, e subida da temperatura.