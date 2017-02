Previsão de neve no Interior e ondulação forte no Litoral

Hoje às 08:16, atualizado às 08:18 Facebook

A maioria dos distritos do norte de Portugal está com aviso amarelo (o terceiro de uma escala de quatro) por causa da neve, assim como toda a costa continental, mas por causa da agitação marítima, segundo as previsões meteorológicas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo por causa da neve vigora a partir das 21 horas desta quinta-feira até ao final do dia de sexta-feira nos distritos do litoral, enquanto no interior (Vila Real, Guarda, Viseu e Castelo Branco) se estende até às 9 horas de sábado.

Aveiro é o único distrito no norte que não tem aviso amarelo para a queda de neve, apenas vigorando idêntico aviso para a agitação marítima, à semelhança do que acontece com o resto da costa continental, com previsão de ondas de oeste/noroeste com três a quatro metros de altura até ao final da manhã de sábado.

A agitação marítima faz com que o IPMA tenha igualmente declarado aviso amarelo para as ilhas açorianas do grupo ocidental (Flores e Corvo) até às 8 horas e para a costa norte da ilha da Madeira até ao final do dia de sábado.

Por causa da agitação marítima seis barras estão encerradas a toda a navegação em Portugal continental e outras quatro estão condicionadas, segundo a Marinha.

Estão encerradas a toda a navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Figueira da Foz e S. Martinho do Porto, de acordo com a informação disponível no "site" da Marinha.

As barras de Viana do Castelo, Vila do Conde, Douro e Aveiro estão condicionadas a embarcações de comprimento inferior a 12 metros (Viana do Castelo e Vila do Conde) e a 15 metros (Douro e Aveiro).