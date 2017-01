Previsão de queda de neve em cinco distritos

Hoje às 08:59 Facebook

Cinco distritos do continente estão esta sexta-feira sob "Aviso Amarelo" devido à previsão de queda de neve acima dos mil metros de altitude.

Os distritos de Braga, Viana do Castelo, Viseu, Bragança e Guarda estão sob o "Aviso Amarelo" desde as 00 horas e até às 12 horas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA colocou também sob "Aviso Amarelo" os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro devido à previsão de agitação marítima com ondas de noroeste com 04 e 05 metros.

Este aviso de agitação marítima está em vigor desde as 07 horas desta sexta-feira e até às 07 horas de sábado.

O "Aviso Amarelo", o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Em declarações à agência Lusa, a meteorologista Madalena Rodrigues adiantou que está previsto para esta sexta-feira nas regiões do norte e centro céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros a partir do início da manhã, que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada.

"Estes aguaceiros vão diminuir de frequência a partir do meio da tarde e serão de neve acima de 800/1000 metros, subindo gradualmente a cota para 1200/1400 metros. O vento vai soprar moderado a forte no litoral e nas terras altas com rajadas da ordem dos 70 quilómetros por hora", disse.

A especialista indicou que na região sul estão previstos períodos de céu muito nublado, aguaceiros, mais frequentes no litoral oeste e até meio da tarde, vento moderado de oeste, soprando moderado a forte no litoral e nas terras altas até final da tarde, por vezes com rajadas até 70 quilómetros por hora e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

"No sábado vamos ter aguaceiros fracos e apenas nas regiões do norte e centro e no domingo volta a precipitação com mais intensidade, mas também nas regiões do norte e centro", disse.

No que diz respeito às temperaturas, segundo Madalena Rodrigues, hoje vai ocorrer uma pequena descida da mínima e subida da máxima.

"No fim de semana, vamos ter máximas entre os 15/17 graus Celsius nas regiões do litoral e no interior entre 08 e os 12. Quanto às mínimas, vão atingir os 0/01 grau no norte e centro e no domingo entre os 03 e os 06", disse.