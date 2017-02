Propostas para alterar Lei da Nacionalidade baixam à comissão sem votação

Hoje às 13:47, atualizado às 13:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Os projetos-lei de PSD e Bloco de Esquerda para alterar a Lei da Nacionalidade baixaram, esta sexta-feira, à comissão sem votação, a pedido dos partidos proponentes.

Os requerimentos apresentados por PSD e BE para que os projetos sejam discutidos na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias foram aprovados por unanimidade.

Em causa está um projeto de lei do PSD que defende a atribuição da nacionalidade portuguesa aos netos de emigrantes nascidos no estrangeiro sem ser necessário comprovar a "efetiva ligação à comunidade" e uma iniciativa do Bloco de Esquerda que propõe que os filhos de estrangeiros nascidos em Portugal tenham automaticamente nacionalidade portuguesa.

No debate das iniciativas, na quinta-feira, ambas as propostas mereceram críticas dos grupos parlamentares do PS, PCP e CDS-PP, apesar de, em alguns aspetos, haver abertura dos partidos para aprofundar a discussão, que será agora feita na primeira comissão.

Fonte oficial do Ministério da Justiça adiantou à Lusa que "o Governo já concluiu a proposta de regulamentação" da lei, aprovada em 2015, e esta será agora sujeita a "audições das entidades envolvidas".