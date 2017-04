Provas de aferição podem privar alunos de aulas

ALEXANDRA INÁCIO Hoje às 00:40 Facebook

Até dia nove de maio, pode haver alunos do 1.º Ciclo sem aulas por causa das provas de aferição. Sexta-feira ainda havia escolas sem todo o material para a realização dos testes.

A partir desta terça-feira e até dia 9 pode haver alunos de 1.º Ciclo sem aulas ou com alterações "substanciais" nos horários devido às provas de aferição a Expressões, que vão ser feitas por cem mil alunos do 2.º ano. Os alunos do 2.º Ciclo também podem ter "furos" devido à afetação dos seus professores para acompanharem as provas.

