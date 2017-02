PS acusa PSD de "golpe" na STCP

Carla Soares Hoje às 16:57, atualizado às 16:58 Facebook

A Distrital do PS/Porto acusou esta sexta-feira o PSD de "desprezo pelos municípios" num "golpe" de "espírito centralista", após uma "tentativa de travar a municipalização da STCP".

A maioria de Esquerda aprovou, na Assembleia da República, alterações aos decretos-lei de municipalização da Carris e da STCP, enquanto os projetos do PSD para a cessação da vigência dos dois diplomas foram chumbados.

Em comunicado assinado pelo líder distrital do Porto, Manuel Pizarro, os socialistas começam por lamentar que, "sem qualquer aviso prévio", o PSD tenha apresentado "um projeto de resolução com o objetivo de reverter a decisão tomada pelo Governo de transferir para os municípios a gestão da empresa pública STCP".

"Com essa atitude, o PSD evidencia o seu espírito centralista e o seu desprezo pelos municípios que acordaram com o Governo a transferência da gestão dos transporte", denuncia a Distrital.

"A direção do PSD não respeita nada, nem ninguém, e não hesita sequer em tentar, de forma disfarçada, um golpe que vai contra decisões que foram partilhadas por muitos autarcas do próprio PSD. A Federação Distrital do PS/Porto reafirma o seu compromisso com a gestão municipal da STCP, estando convicta de que essa gestão se traduzirá na melhoria do serviço prestado às pessoas", acrescenta o comunicado enviado ao JN.