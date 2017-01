PS acusa PSD de "jogos políticos"

Nuno Miguel Ropio Hoje às 10:21, atualizado às 10:49 Facebook

O PS acusou, esta sexta-feira, os social-democratas de "tentar criar dificuldades à governação", valendo-se de "jogos políticos".

No arranque do debate quinzenal com o primeiro-ministro no Parlamento, o deputado socialista Paulo Trigo Pereira assegurou que essa estratégia do PSD não terá sucesso.

"Ainda nesta semana assistimos a um partido votar contra uma medida, que no fundo apoia, apenas porque não foi ele a propor a medida e para tentar criar dificuldades à governação", disse, aludindo ao chumbo da Taxa Social Única (TSU).

"Pois não terá sucesso. Menos taticismo e jogos políticos e mais sentido de Estado é o que os portugueses desejam dos seus representantes", argumentou, acrescentando que espera que o PSD mude de postura na discussão da descentralização de poderes para as autarquias.