Esquerda acusa PSD de "politização" da tragédia de Pedrógão Grande

O Bloco de Esquerda acusou, esta quarta-feira, o PSD de "aproveitamento político" e de instrumentalizar o debate sobre o número de mortos nos incêndios de Pedrógão Grande, que pediu e do qual desistiu.

"Assistimos à politização de algo que deveria ser mantido para lá dos partidos políticos - o número de vítimas da tragédia e a lista dessas vítimas", afirmou o líder parlamentar bloquista, Pedro Filipe Soares, no parlamento, após o PSD ter desistido de um debate em Comissão Permanente da Assembleia da República.

Pedro Filipe Soares acusou o PSD de "aproveitamento político" nos últimos dias em torno da divulgação da lista de mortos nos incêndios de Pedrógão Grande, em junho.

Para o líder parlamentar bloquista, com a divulgação da lista, na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi eliminada "qualquer ideia de falta de transparência, de tentativa de esconder a informação".

O BE acusou o PSD de querer "instrumentalizar para o jogo partidário e político aquilo que nunca deveria entrar neste espaço", o número de vítimas.

O PSD desistiu, esta quarta-feira, do debate em Comissão Permanente, que tinha proposto na terça-feira depois de ter dado 24 horas para o Governo divulgar a lista de mortos nos incêndios de Pedrógão Grande, em junho.

Na terça-feira, a Procuradoria-Geral da República confirmou, em comunicado, que se registaram, "até ao momento", 64 vítimas mortais nos incêndios de Pedrógão Grande, e divulgou a respetiva lista.

PS acusa PSD de desrespeito pelo Estado de Direito e instrumentalização da tragédia

O PS considerou que a desistência do PSD de requerer um debate sobre as vítimas de Pedrógão Grande tornou "clara" a sua tentativa de instrumentalização da tragédia e o desrespeito pelas instituições do Estado de Direito.

"Ao desistir da conferência de líderes e de uma reunião da Comissão Permanente, ficou clara qual era a real intenção do PSD. Pela parte do PSD, mas também do CDS-PP, ficou clara a mera intenção de procurar criar um incidente, sem qualquer respeito pelas vítimas e pelas instituições do Estado de Direito", acusou o vice-presidente da bancada socialista.

Pedro Delgado Alves considerou que "o PSD e o CDS-PP têm tentado criar um clima de especulação em torno de uma grande tragédia nacional, procurando marcar pontos politicamente".

"É inaceitável que, perante uma tragédia da qual resultaram 64 mortos e um número significativo de feridos, que causou prejuízos materiais elevados, se procure fazer um aproveitamento político", criticou Pedro Delgado Alves.

Segundo Pedro Delgado Alves, na terça-feira, na sequência da divulgação da lista de vítima da tragédia pela Procuradoria-Geral da República, "ficou clara a identificação de todas as pessoas que infelizmente perderam a vida".

PCP acusa PSD de instrumentalizar mortos dos incêndios

O PCP acusou o PSD de instrumentalizar os mortos nos incêndios de Pedrógão Grande, e considerou que ter desistido de um debate no parlamento é o "desfecho de um facto lamentável".

"Só revela até que ponto o PSD tem procurado instrumentalizar as vítimas do incêndio de Pedrógão para fazer uma chicana política que é absolutamente inaceitável", disse o deputado comunista António Filipe em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República.

"É fundamental acabar com este tipo de atitudes que só desprestigiam a vida política portuguesa", afirmou.

O importante, acrescentou, é agora combater os incêndios que ainda lavram no país e, no caso de Pedrógão Grande, "pôr em prática rapidamente os mecanismos de apoios aos familiares das vítimas".