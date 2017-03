PSD acusa Governo de desinvestir em funções como segurança interna

Hoje às 18:31 Facebook

O deputado do PSD Fernando Negrão acusou, esta quarta-feira, o Governo de desinvestir nas funções essenciais do Estado, considerando que está a ter reflexos negativos na segurança interna do país.

Numa declaração política no plenário da Assembleia da República, o antigo diretor da Polícia Judiciária citou vários casos recentes como a fuga de três reclusos da prisão de Caxias, o furto de armas e munições da sede nacional da PSP ou as várias situações de fuga no aeroporto de Lisboa e para as quais considerou ainda não haver explicações cabais.

Para o deputado social-democrata, estes casos "são exemplos de organização e de falta de capacidade de gestão, são exemplos de um país que ainda olha para a segurança como se os crimes fossem os mesmos de há muitos anos".

"Podemos estar perante novos e mais perigosos fenómenos de criminalidade, ligados à criminalidade organizada", alertou o deputado e antigo ministro da Segurança Social, da Família e da Criança no Governo PSD/CDS liderado por Pedro Santana Lopes e ministro da Justiça no brevíssimo XX Governo (o segundo liderado por Pedro Passos Coelho).

Por outro lado, Fernando Negrão salientou que o PSD tem chamado a atenção para o que disse ser "a degradação dos serviços públicos" e que estará agora a atingir a área da segurança interna.

"Tudo isto se reporta a um problema: desinvestimento deste Governo nas funções essenciais do Estado. Não é só na educação, não é só na saúde, agora é também na segurança", disse.

Na resposta, as bancadas de esquerda recusaram este diagnóstico e PCP e BE sublinharam as responsabilidades do anterior executivo PSD/CDS-PP.

Pelo PS, o deputado Filipe Neto Brandão respondeu com números agregados que dão conta de uma diminuição na criminalidade participada, bem como na criminalidade violenta e grave.

"Temos sempre que distinguir entre números agregados e casos isolados", afirmou, salientando que Portugal continua a ser um país seguro.

O deputado do PCP António Filipe reconheceu como graves os casos trazidos ao debate parlamentar por Fernando Negrão, apelando ao apuramento de todas as responsabilidades, mas deixou críticas à anterior governação de PSD e CDS-PP.

"Quem ouvisse a sua intervenção devia pensar que houve um súbito agravamento das condições de forças de segurança, quando a situação não é essa. A situação calamitosa que o Governo anterior deixou deve ser alterada", apelou.

Pela bancada do BE, a deputada Sandra Canha estranhou igualmente "a preocupação súbita do PSD" com esta matéria.

"Parece que foi preciso virem para a oposição para finalmente se preocuparem com a qualidade dos serviços públicos", ironizou, apesar de ter reconhecido a preocupação do partido com matérias como a sobrelotação de prisões.

Pelo CDS-PP, a intervenção coube ao líder parlamentar Nuno Magalhães que lamentou que para os partidos de esquerda "tudo esteja normal".

"Não vemos qualquer ímpeto reformista, não vemos este Governo e esta ministra da Administração Interna em concreto fazer qualquer tipo de reforma", criticou, dizendo que a única tentativa nesse sentido resultou numa "lei da rolha para mandar calar os dirigentes sindicais".

O deputado do PSD Fernando Negrão lamentou o que considerou ser a desvalorização dos problemas de segurança interna pelas bancadas da esquerda e salientou que também o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu nota pública das suas preocupações ao revelar ter telefonado à ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, a propósito do desaparecimento das armas.

"Ouvindo as vossas intervenções a sensação que dá é que não têm uma visão global do que pode estar a acontecer em termos de criminalidade organizada em Portugal. Temos de estar atentos a esses sinais sob pena de nós deputados valermos zero", avisou, considerando que, se "a sociedade portuguesa é efetivamente segura", cabe ao poder político fazer tudo para que continue a ser.