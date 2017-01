PSD aprova 46 candidatos às autárquicas

Nuno Miguel Ropio Hoje às 22:29 Facebook

A Comissão Política Nacional do PSD aprovou, esta terça-feira, os primeiros 46 candidatos às eleições autárquicas de outono.

O economista Álvaro Almeida foi confirmado no Porto e Fernando Costa, a quem a gestão do PCP deu um pelouro em Loures, ruma a Leiria. Para Lisboa continua não existir nome.

Da lista, entretanto disponibilizada no site do PSD, destacam-se alguns regressos ao partido: Litério Marques, na Anadia, e Marco Almeida, em Sintra. Já em Viseu, a aposta passa por manter o atual presidente Almeida Henriques, apesar de ter sido falada a possibilidade do atual eurodeputado e ex-autarca Fernando Ruas regressar.

No distrito de Lisboa, sem grandes novidades, foram aprovados apenas três nomes: o atual deputado Carlos Silva para a Amadora, Rui Corça na Azambuja e Carlos Carreiras em Cascais - onde já preside à Câmara.

À exceção do Porto, Viseu, Leiria e Lisboa, o PSD só aprovou mais um nome para uma capital de distrito - Rogério Bacalhau, para Faro.

Refira-se que no caso da Anadia, Litério Marques, que presidiu à Câmara durante 13 anos pela sigla do PSD, fundou um movimento em 2013, por não ter gostado da escolha do partido. E colocou Teresa Belém como líder - que acabou por vencer. Afasta-se agora da atual presidente, contra qual vai correr.

Quanto a Marco Almeida, vereador em Sintra do então presidente Fernando Seara, até 2013, correu como independente nas últimas eleições, obtendo um segundo lugar atrás do socialista Basílio Horta, e remetendo o candidato do PSD, o deputado Pedro Pinto, para terceiro plano.

Leiria, que foi um bastião do PSD com Isabel Damasceno e agora liderada pelo PS, vai contar com o ex-presidente da Câmara das Caldas da Rainha, Fernando Costa. O autarca esteve nos últimos quatro anos como vereador com pelouros em Loures, dados pelo presidente comunista Bernardino Soares. Nas últimas eleições legislativas, tinha criticado o partido por o ter deixado de fora das listas.

No site do PSD refere-se que "para aprovação nas Comissões Políticas Distritais estão 173 candidaturas" e que outros 89 nomes aguardam ainda passar pelo crivo das "Comissões Políticas de Secção".