PSD de Castelo Branco diz que acordo sobre Almaraz é "tremendo erro"

A distrital de Castelo Branco do PSD criticou, esta sexta-feira, o acordo entre os governos português e espanhol sobre a central nuclear de Almaraz e diz que este "constitui um enorme recuo e tremendo erro" por parte de Portugal.

"A Comissão Política Distrital do PSD Castelo Branco, após a emissão de comunicado conjunto assinado por Portugal e Espanha, sublinha que a assinatura deste 'acordo' por parte do Governo da República Portuguesa constitui um enorme recuo e um tremendo erro, aceitando as exigências impostas pelo Governo espanhol", lê-se num comunicado enviado à agência Lusa.

A Comissão Europeia anunciou na terça-feira que acordou com os governos de Portugal e Espanha uma "resolução amigável" para o litígio em torno de Almaraz, que prevê uma visita conjunta à central nuclear, com a participação do executivo comunitário.

Mediante esse acordo, Portugal comprometeu-se a retirar a queixa que apresentou à Comissão Europeia a 16 de janeiro.

"Este acordo, verdadeiramente, não é um acordo, é uma total cedência às pretensões de Espanha", acusa a distrital de Castelo Branco do PSD.

Os sociais-democratas alegam que os pressupostos que levaram à assinatura deste acordo baseiam-se "em ganhar tempo" por parte de Espanha, para que possa obter o licenciamento do armazém para resíduos nucleares, "iludindo" a questão essencial que consiste no encerramento da central nuclear de Almaraz.

O PSD sublinha que a eventual autorização da construção do aterro de resíduos nucleares nos próximos meses poderá prolongar o funcionamento de Almaraz por mais 20 anos a somar aos 40 que já leva de operação, contrariando os exemplos que a Europa oferece em matéria de política nuclear.

Neste sentido, entendem que o comunicado conjunto "apenas demonstra, mais uma vez, a fraca determinação do Governo português em relação às autoridades espanholas, empurrando com a barriga os problemas urgentes que têm de ser resolvidos, ignorando os anseios e a segurança das populações".