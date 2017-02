PSD desafia Centeno a dizer se teve Ok de Costa

Hoje às 16:49, atualizado às 16:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O deputado social-democrata Hugo Soares desafiou, esta quarta-feira, o ministro das Finanças a revelar se teve o Ok do primeiro-ministro para desobrigar gestores do banco público a apresentarem a declaração de rendimentos.

O PSD não desiste de saber o conteúdo das mensagens de telemóvel trocadas entre o ministro Mário Centeno e António Domingues, anterior presidente da CGD.

Depois de a SIC ter avançado o conteúdo de algumas mensagens que apontam para uma autorização dada por Costa a Centeno para alterar a lei, o PSD desafiou o ministro das Finanças, esta tarde, no plenário, a confirmar a veracidade do sms. "É verdade que o dr Mário Centeno enviou um sms a dizer 'tenho o ok do primeiro-ministro'", perguntou o deputado

Entretanto, depois de ter defendido Mário Centeno, o Presidente da República recuou e agora recusa fazer mais comentários sobre esta polémica. Na segunda-feira à noite, numa note publicada no site, Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu que aceitou a posição do primeiro-ministro de manter a confiança no ministro devido "ao estrito interesse nacional, em termos de estabilidade financeira".

Questionado pelos jornalistas, nesta quarta-feira de manhã, sobre as notícias de que teria tido conhecimento dos SMS (mensagens de telemóvel) trocados entre o ministro das Finanças e o ex-presidente da CGD, Marcelo limitou-se a dizer que escreveu uma nota "cuidadosamente para cobrir tudo o que queria cobrir" e que é normal desagradar aos partidos. Na última semana, foi alvo de uma sucessão de críticas do PSD. Esta quarta-feira juntaram-se as críticas do PS, também.

"O Presidente da República tem que definir a sua posição a pensar em Portugal e nos portugueses. E, portanto, umas vezes desagrada a um partido, outras vezes desagrada a outro partido, mas o fundamental é que não desagrade aos portugueses naquilo que é fundamental para eles e é essa a função do Presidente da República", respondeu o chefe de Estado.

"O que eu tenho a dizer está escrito. Não vou voltar a isso. Fui eu escrevi cuidadosamente a nota", disse Marcelo.