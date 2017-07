PSD diz que é "indigno não ter chegado dinheiro público" às vítimas dos fogos

Hoje às 13:56, atualizado às 13:59 Facebook

O PSD devolveu ao Governo as acusações de atitudes indignas na polémica em torno da lista de mortos nos incêndios de Pedrógão Grande e avisou que este caso não está encerrado.

Em declarações aos jornalistas, no parlamento, Carlos Abreu Amorim, vice-presidente da bancada do PSD, disse, utilizando o mesmo adjetivo usado pelo executivo, que "indigno é não ter chegado, até ao momento, um cêntimo de dinheiro público" e de donativos às populações afetadas pelos incêndios de junho na região centro.

Como é indigno, repetiu, que o Governo tenha adiado para setembro a aprovação de um projeto de lei do PSD, que tinha o apoio do PCP e do BE, que criava "um mecanismo urgente extrajudicial" para acelerar a reparação de danos às famílias dos mortos e dos feridos.

Carlos Abreu Amorim criticou a lentidão na divulgação da lista de mortos - que aconteceu na terça-feira - e disse que foi "graças à pressão do PSD" e também da comunicação social que isso aconteceu.

O deputado do PSD deixou ainda o aviso de que "o caso" não está encerrado, com a divulgação da lista: "Os casos em democracia nunca estão encerrados."