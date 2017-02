PSD e CDS exigem mensagens de Centeno e Domingues até às 18 horas

Hoje às 14:14, atualizado às 14:20 Facebook

A Direita fez um ultimato à Esquerda: exige que, até às 18 horas desta quarta-feira, sejam reveladas as mensagens trocadas entre Mário Centeno e José António Domingues sobre a CGD.

"Queremos que até às 18h possam reponderar a sua decisão de obstruir o funcionamento da democracia", afirmou Luís Montenegro.

Recorde-se que, na terça-feira, o deputado do PSD Hugo Soares anunciou que o partido daria entrada a "um requerimento [na comissão parlamentar de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos] pedindo ao doutor António Domingues que faça a transcrição das mensagens escritas que terá trocado com o senhor ministro das Finanças apenas e só a propósito daquilo que a alteração ao estatuto do gestor público exclui, designadamente a questão da entrega das declarações de rendimentos, para que possa ficar claro de uma vez por todas a extensão da mentira do doutor Mário Centeno e para percebermos também o envolvimento do primeiro-ministro em toda esta matéria".

Recusando o argumento que as mensagens de telemóvel trocadas entre António Domingues e Mário Centeno são particulares, Hugo Soares frisou que essas comunicações fazem parte da negociação que houve para a escolha de uma administração da CGD e até para "a alteração de um diploma legal com determinadas consequências".

"É um elemento de prova como outro qualquer, as comissões parlamentares de inquérito têm poderes semelhantes aos dos tribunais judiciais", referiu, explicando que, como "muito provavelmente", Mário Centeno irá tentar "esconder" as mensagens que trocou com o ex-administrador da CGD, o PSD decidiu pedi-las a António Domingues, que tem sido "um colaborador" da comissão de inquérito.