PSD e CDS pedem suspensão dos trabalhos da Comissão de Inquérito à CGD

O PSD indicou hoje o deputado Emídio Guerreiro como novo presidente da Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, e, em conjunto com o CDS-PP, solicitou a suspensão dos trabalhos até a comissão receber documentos em falta.

No final da reunião dos coordenadores da Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos (CGD), o deputado social-democrata Hugo Soares anunciou que o PSD e o CDS-PP entregaram hoje um requerimento pedindo a suspensão dos trabalhos da comissão até que sejam entregues documentos da CGD, do Banco de Portugal, do Ministério das Finanças e da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Ainda de acordo com Hugo Soares, as restantes bancadas não quiseram votar hoje o requerimento, tendo pedido que a votação seja feita em plenário da comissão numa reunião marcada para 01 de março.