PSD questiona atrasos na atribuição de pensões de sobrevivência

O PSD questionou o Governo sobre os "atrasos significativos", até um ano, na atribuição das pensões de sobrevivência, em especial no Centro Nacional de Pensões.

Numa pergunta escrita ao ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e entregue no parlamento, o PSD alerta que recebeu "informações e reclamações" de "atrasos significativos das pensões de sobrevivência, em especial no Centro Nacional de Pensões".

Segundo fonte da bancada do PSD, o tempo médio de atribuição desta pensão - atribuída a viúvas - era de cerca de seis meses, mas agora chega a atingir um ano.

Um grupo de deputados do PSD, encabeçados por Adão Silva, pretende saber o que vai fazer o executivo para corrigir "atrasos tão lesivos" de beneficiários das pensões de sobrevivência.