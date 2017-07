PSD volta a exigir publicação da lista das vítimas mortais de Pedrógão

Hoje às 15:49, atualizado às 15:57 Facebook

O PSD exigiu, esta terça-feira, que o Governo torne pública a lista nominativa das pessoas que morreram na tragédia de Pedrógão Grande, exigindo que sejam explicados os critérios usados para a sua constituição.

O líder da bancada parlamentar do PSD, Hugo Soares, anunciou ainda que os social-democratas vão requerer à presidência da Assembleia da República, com carácter de urgência, que o assunto seja debatido no Parlamento.

"É preciso conhecer, nome a nome, as pessoas que faleceram e quais foram os critérios usados para a sua constituição" como vítimas dos incêndios", disse. Só dessa forma, se pode "devolver a confiança e terminar com a especulação", concluiu.

Ontem, o PSD já tinha feito o mesmo pedido, dando 24 horas ao governo para tornar a lista pública.

Já durante a manhã, a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, afirmou que "não exclui nenhum tipo de instrumento parlamentar", incluindo uma moção de censura ao Governo, na exigência de "toda a verdade" a propósito da tragédia do incêndio de Pedrógão Grande.