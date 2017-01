Publicidade faz aumentar consumo de álcool entre os jovens

Hermana Cruz Hoje às 11:01, atualizado às 11:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Os jovens que veem publicidade a bebidas alcoólicas correm maior risco de beber. Essa é a conclusão de um estudo europeu, que fala num perigo à espreita nos meios digitais e diz que a autorregulação da indústria não funciona.

No estudo, realizado por vários investigadores europeus e publicado nesta manhã de terça-feira na revista científica "Addiction", chama-se a atenção para o impacto que tem nos jovens a publicidade a bebidas alcoólicas, considerando-se que o consumo de álcool representa a principal causa de morte e incapacidade entre jovens do sexo masculino com idades entre os 15 e os 24 anos, em quase todas as regiões do mundo.

"Essa exposição ao consumo de álcool que o marketing provoca leva esses jovens a terem um maior risco de desenvolverem um consumo excessivo e aquele consumo 'binge' (beber com o objetivo de ficar alcoolizado), que é o consumo de risco, de cinco ou mais bebidas em cada ocasião", refere o investigador Hilson Cunha Filho, do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, da Universidade Nova de Lisboa, citado pela agência Lusa.

Segundo o investigador, a exposição à publicidade ao álcool pode aumentar em 50% o risco desse tipo de comportamento, quando comparado com jovens que não veem publicidade sobre bebidas alcoólicas. A situação agrava-se com as novas formas de publicidade, nomeadamente digital, que "atinge muito violentamente os jovens" e sobre a qual não há regulação.

"Nenhum outro produto legal com tal potencial para causar danos é tão amplamente promovido e anunciado no mundo como o álcool", constata o professor Thomas Babor, da Universidade de Connecticut, num dos 14 artigos sobre o tema publicados na revista "Addiction".

"Os jovens que estão expostos ao marketing digital têm desenvolvido muito mais fortemente níveis altos de consumo de álcool", acrescenta Hilson Cunha Filho, referindo que quanto mais cedo as crianças e jovens são expostos a esse tipo de publicidade, mais cedo começam a beber bebidas alcoólicas.

Especificamente no que diz respeito a Portugal, o investigador lembra a legislação criada em 2001, na sequência do Plano Ação Contra o Alcoolismo (PACA), que "nunca foi respeitada". "A autorregulação da publicidade não funciona, ela é constantemente desrespeitada e os instrumentos que são utilizados para a sua fiscalização e até para a sua penalização são quase nulos", critica, constatando que, até 2014, o protocolo de autorregulação centrava-se apenas na comunicação televisiva e não abrangia publicidade de rua, por exemplo, ou promoções feitas em espetáculos ou festas académicas.

Por isso, para o investigador, seria importante que Portugal apostasse numa regulação "mais forte e muito mais abrangente", que envolvesse todos os meios de comunicação, e não só a televisão. "No futuro, podemos pensar num acordo global, ao nível da União Europeia, para haver uma proibição, uma restrição maior da publicidade, do patrocínio e da promoção de bebidas alcoólicas", sustenta.