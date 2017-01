Quatro distritos do norte sob 'Aviso Amarelo' devido a chuva forte

Hoje às 09:28, atualizado às 11:24 Facebook

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real estão, este domingo, sob 'Aviso Amarelo' devido à previsão de chuva persistente, por vezes forte, informou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso de chuva para os quatro distritos vai estar em vigor até às 12:00 de hoje, segundo a informação publicada no 'site' do IPMA

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou também sob 'Aviso Amarelo', até às 00:00, as ilhas açorianas das Flores e do Corvo devido à previsão de vento forte.

O 'Aviso Amarelo', o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente céu geralmente muito nublado, com abertas na região Sul.

As previsões apontam para períodos de chuva, em especial nas regiões norte e centro, podendo ser por vezes forte no litoral a norte do Cabo Raso até final da manhã.

Prevê-se ainda queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até meio da manhã.

O vento soprará fraco a moderado de sudoeste, soprando moderado no litoral a norte do Cabo Raso até meio da tarde, e forte com rajadas até 70 km/h nas terras altas das regiões Norte e Centro.