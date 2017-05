"Quem é Nossa Senhora?" entre as perguntas mais populares no Google

Hoje às 18:51, atualizado às 19:16 Facebook

Quem é a Nossa Senhora de Fátima e onde apareceu, qual o milagre dos pastorinhos, como chegar a Fátima e quanto gasta um peregrino foram algumas das perguntas feitas no Google, em Portugal, entre quarta-feira e domingo.

Segundo os dados enviados à agência Lusa, no topo das questões sobre o tópico "Fátima", os portugueses perguntaram quem era a Nossa Senhora de Fátima, onde e em que ano apareceu e se é "mãe de Jesus".

No entanto, nas perguntas mais populares, também houve quem quisesse saber quanto pesa o andor da imagem de Nossa Senhora de Fátima, quais os segredos de Fátima, como é que se faz uma promessa e quem é que fez a imagem que está na Cova da Iria.

O dia da chegada do Papa, na sexta-feira, foi aquele em que os portugueses fizeram mais pesquisas sobre Francisco, perguntando no motor de pesquisa quando chegava Jorge Bergoglio, que idade tinha e a última vez que um Papa tinha vindo a Portugal, informou à agência Lusa a Google.

Já os pastorinhos, apesar de terem sido canonizados no dia seguinte, também motivaram mais pesquisas na sexta-feira, com os portugueses a perguntarem a idade com que morreram, como e quando morreram, qual foi o seu milagre e o que terá dito Nossa Senhora de Fátima às três crianças.

Sobre a canonização, os portugueses quiseram saber o que era, como funcionava, que diferença havia com a beatificação e qual o milagre que tornou Jacinta e Francisco santos.

As atenções viraram-se também para o "milagre do sol", com as pessoas a perguntarem no Google qual era a explicação científica desse fenómeno.

O trânsito em Fátima, como é que os peregrinos voltavam para casa e quanto gastavam foram também outras das perguntas feitas em torno da visita do Papa.

Na sexta-feira, com mais de 100 mil pesquisas, o Papa Francisco foi o segundo tópico mais popular, atrás do Benfica, tendo também registado grande popularidade no dia anterior à sua visita, a 11. Já no dia 13 as atenções viraram-se para o Benfica e para Salvador Sobral que conquistou o festival Eurovisão.

A 15 de dezembro de 2016, quando foi confirmada a visita de Francisco a Fátima, entre 12 e 13 de maio, os portugueses perguntaram como se consegue uma bênção papal, o que é o 13 de outubro e como é que faz a novena a Nossa Senhora de Fátima.

Na altura da aprovação do milagre que permitiu a canonização de Jacinta e Francisco, no final de março, perguntou-se no Google qual o milagre, o que era canonizar alguém e que idade teriam os pastorinhos se fossem vivos.

Já a 20 de abril, após o anúncio de que a canonização seria em Fátima, os portugueses perguntaram, entre outras questões, onde se comprava o pendente (medalhada) "Papa Fátima 2017" e o que achavam "os médicos do milagre" que terá curado uma criança brasileira e que permitiu a elevação dos pastorinhos a santos.

O Papa Francisco esteve em Fátima na sexta-feira e no sábado, durante perto de 24 horas, para presidir às cerimónias do centenário das "aparições" e à canonização de Jacinta e Francisco Marto, duas das crianças que em 1917 afirmaram ter visto Nossa Senhora na Cova de Iria.

Um milhão de pessoas presenciaram ao vivo as celebrações nestes dois dias.