Rangel abre a porta à saída de Centeno

Eurodeputado pede demissão de ministro das Finanças e CDS acusa crime de perjúrio. Marcelo sai em defesa de Costa e PS promete resposta terça-feira

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel abriu, esta sexta-feira, a porta para a saída de Mário Centeno do Governo, na sequência da revelação da correspondência trocada com o anterior presidente da Caixa Geral de Depósitos (CGD) António Domingues. Mas o bilhete de saída só será entregue - ou não - na próxima semana, altura em que o PS promete fazer perceber ao país - e ao CDS, que acusou o ministro das Finanças de incorrer "num crime de perjúrio" por ter "quebrado a verdade" na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) - que "a montanha pariu um rato".

"Na terça-feira, quando se quebrar, de forma legal, a confidencialidade da documentação enviada à CPI, irão perceber que a montanha pariu um rato", assegurou o socialista João Paulo Correia, reagindo à conferência de Imprensa em que o centrista João Almeida anunciou querer Centeno e Domingues outra vez na CPI.

O Ministério das Finanças repudia também as declarações da Direita, que acusa, em comunicado divulgado ao início da noite, de querer "assassinar o caráter" do ministro. No documento, lê-se que a estratégia do PSD e CDS-PP é "enlamear a honorabilidade" de Centeno e o seu "trabalho desenvolvido para solucionar os problemas do sistema financeiro".

Marcelo ao lado de Centeno

Quem não precisa de esclarecimentos adicionais é o presidente da República, que ontem saiu em defesa de António Costa e de Mário Centeno. "Até encontrar alguma coisa assinada pelo ministro das Finanças que diga uma coisa diferente, para mim o ministro das Finanças tinha a mesma opinião do primeiro-ministro", frisou.

Para a Direita, nomeadamente para o PSD, que ontem apresentou um requerimento potestativo para forçar a audição de Centeno na CPI, é tudo menos evidente.

Apesar disso, o único pedido categórico de demissão é de Paulo Rangel. O eurodeputado considera que o ministro das Finanças e o secretário de Estado Mourinho Félix - de quem já pedira anteriormente a demissão - não têm condições para continuar no Executivo. "É um pântano. Não há outra solução que não seja a demissão. A continuidade de ambos só servirá para fragilizar e descredibilizar o país nas instituições europeias", vincou.

"Mourinho", acrescentou ao JN, "não tem condições sequer para integrar uma nova equipa", disse a propósito da recente minirremodelação do Governo, que diz "ninguém ter percebido. "Parece que o Governo jogou na antecipação da saída de Centeno para promover Mourinho. Mas se um mentiu, o outro foi o operacional. Estão ambos inibidos."