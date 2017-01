Indícios sugerem que corpo carbonizado é de portuguesa

Emília Monteiro, Rita Salcedas e Manuel Molinos Hoje às 18:02, atualizado às 18:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O corpo encontrado no banco traseiro de um carro carbonizado, em França, deverá ser o da jovem portuguesa de 25 anos.

Tudo indica que Ana Lopes seja a vítima mortal encontrada no interior de um automóvel em Roussy-le-Vilage, uma localidade francesa muito perto do Luxemburgo.

"Não podemos ainda confirmar que se trata do corpo da jovem desaparecida, há elementos que vão nessa direção, mas nada o confirma", disse o procurador Christian Mercuri. "O corpo está muito degradado, por isso o que vai determinar a identidade da vítima será o ADN", disse à imprensa local.

As autoridades já procederam à recolha de ADN dos pais, de forma a tentar identificar o corpo. Só depois da autópsia ao cadáver, a ser realizada ainda esta quinta-feira, haverá certezas.

Já segundo o jornal "Républicain Lorrein", as autoridades acreditam que podem estar perante um crime cometido no Luxemburgo, seguido de fuga para França.

A jovem emigrante foi vista pela última vez à uma hora de segunda-feira, junto a um restaurante na capital luxemburguesa.

Ao que o JN apurou, Ana Lopes é natural de Seia, distrito da Guarda, e vivia no Luxemburgo com a irmã e os pais, emigrados no país há vários anos. Tem um filho de dois anos, fruto de uma relação com um português, residente também no Luxemburgo.

Atualmente estava ao serviço do ministério da Família luxemburguês, tomando conta de crianças.

O alerta do desaparecimento foi dado pela irmã no Facebook.