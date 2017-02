Ondas podem chegar aos 11 metros no Norte

Hoje às 10:05, atualizado às 10:11 Facebook

A Autoridade Nacional de Proteção Civil registou durante a madrugada deste sábado cerca de 100 ocorrências, a maioria das quais relativas a quedas de árvores de pequeno porte, sobretudo devido ao vento.

O adjunto-nacional da ANPC, Marcos Martins, avançou à Lusa que, "devido ao desagravamento do estado do vento durante a noite, registaram-se 100 ocorrências", entre as 20 horas de sexta-feira e as nove de sábado, um número muito menor relativamente ao da noite anterior, em que foram registados mais de 700.

"Não tivemos nada de relevante. Apenas quedas de árvores de pequeno porte, algumas quedas de estruturas e limpezas de via. Mas nada de tão grave como o final de tarde e noite de ontem (quinta para sexta-feira).

De acordo com Marco Martins, para a tarde de sábado está prevista "alguma agitação marítima", mas ainda assim condições "menos gravosas que na sexta-feira", no entanto, o responsável salienta os avisos laranja emitidos para hoje pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

"Esperamos precipitação não forte mas persistente, o que pode levar a cheias", reconheceu.

O IPMA colocou os distritos do litoral norte, Aveiro, Braga, Coimbra, Porto, Viana do Castelo, Leiria e Lisboa, sob aviso laranja, até às 18 hora de domingo, para a agitação marítima, com previsões de ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir os nove e 11 metros de altura.

Os restantes distritos da costa sul do país, Setúbal, Beja e Faro, encontram-se sob aviso amarelo devido, igualmente à agitação marítima.

Já os distritos de Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Bragança, Vila Real e Viseu estão sob aviso amarelo devido ao vento forte, com rajadas que podem atingir os 100 quilómetros por hora, até às seis horas de domingo.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil ativou até sábado o estado de alerta especial de nível azul.

O estado de alerta especial de nível azul refere-se à necessidade de os agentes de proteção civil reforçarem os meios de primeira intervenção, destinando-se apenas a estes agentes e não à população em geral, de forma a melhorar a eficiência do sistema.