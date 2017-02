Reitoria do Minho sabia de praxes com suástica

EMÍLIA MONTEIRO Hoje às 00:40 Facebook

Denúncia, feita em outubro do ano passado, não teve resposta. Há vários relatos de uso de símbolos nazis em atividades de praxe.

Desde o dia 26 de outubro do ano passado que a Reitoria da Universidade do Minho (U. Minho) sabe que, nas imediações da instituição, estão a ser realizadas praxes usando braçadeiras com cruzes suásticas e saudações nazis. Nesse dia, "bastante incomodado" com o que viu, José Carlos Fernandes telefonou para os serviços académicos e, posteriormente, enviou um email para os Serviços de Ação Social e outro para o Gabinete de Comunicação, Informação e Imagem.

