Relações entre Portugal e Iraque vão manter-se, diz Marcelo

Hoje às 14:14 Facebook

Twitter

Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou, esta sexta-feira, que as relações entre Portugal e o Iraque se vão manter, referindo que "os embaixadores mudam mas as relações entre estados permanecem".

"Existe um princípio básico a nível internacional, que é os embaixadores mudam, mas as relações entre estados permanecem. Isso acontece na vida diplomática", afirmou, durante uma visita à Base Naval de Lisboa, no Alfeite, onde inaugurou o novo simulador de ação tática da Marinha.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que os representantes dos estados "vão mudando, até pelas suas carreiras, e não é isso que faz mudar o teor das relações entre os estados".

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, disse na quinta-feira que o Iraque respondeu negativamente ao pedido de Portugal sobre o levantamento da imunidade diplomática dos filhos do embaixador, suspeitos de agredir um jovem português no verão passado.

Santos Silva referiu que Bagdad informou que o processo judicial relacionado com os filhos do embaixador irá prosseguir no Iraque.

O ministro disse ainda que Bagdad comunicou a retirada do embaixador do Iraque em Lisboa.

"É evidente, para todos, que o embaixador do Iraque não tem condições para permanecer em Lisboa, e portanto as autoridades iraquianas comunicam também que retiram o embaixador do Iraque em Lisboa", afirmou.