Parte do espelho de água do rio Tua, em Mirandela, congelou, esta madrugada, devido às baixas temperaturas que se têm verificado, na última semana.

Desde a passada quinta-feira, as temperaturas mínimas, têm oscilado entre os zero e os seis graus negativos, contribuindo para a formação de gelo no curso de água, que atravessa a cidade nordestina.

A última vez que o rio Tua congelou, foi há 15 anos.