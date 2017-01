Risco de cheias e queda de árvores nos próximos dias

Hoje às 18:11, atualizado às 18:16 Facebook

A Proteção Civil lançou um aviso à população devido ao agravamento do estado do tempo previsto para as próximas 48 horas, alertando para a possibilidade de cheias rápidas em meio urbano, inundações, estradas escorregadias e possível queda de árvores.

Na nota enviada à comunicação social, a Autoridade Nacional de Proteção Civil referiu que "eventual impacto destes efeitos pode ser minimizado", recomendando comportamentos preventivos "em particular nas zonas historicamente mais vulneráveis."

Proteção Civil aconselha que se desobstruam os sistemas de escoamento de águas pluviais, que não se atravessem zonas inundadas para evitar o arrastamento de pessoas e viaturas, que se conduza de forma defensiva, sobretudo em caso de neve ou formação de lençóis de água, e que se garanta a fixação de estruturas soltas, como andaimes.

A Proteção Civil desaconselha ainda a circulação e permanência junto a zonas arborizadas, junto à zona costeira, e apela a que não se pratique qualquer atividade relacionada com o mar.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta terça-feira um aviso vermelho, que corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo, para sete ilhas dos Açores, devido à agitação marítima, prevendo-se ondas até 20 metros de altura.

O aviso vermelho vigora nas ilhas do grupo ocidental, Corvo e Flores, entre as 11 horas de quarta-feira e as duas de quinta-feira (mais uma hora em Lisboa), sendo que a altura máxima das ondas pode atingir os 20 metros.

O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três.

Ainda de acordo com o IPMA, a costa continental portuguesa vai estar em aviso laranja, o segundo mais grave, a partir das 12 horas de quinta-feira por causa da forte agitação marítima.

Segundo o instituto, todo o litoral do continente estará em aviso laranja devido às ondas de noroeste, que podem atingir os 12 a 14 metros de altura.

Este aviso começa por ser amarelo a partir das oito horas de quinta-feira e passa a laranja pelo meio-dia, prolongando-se até às seis de sexta-feira.

O IPMA colocou ainda em aviso amarelo a costa norte da ilha da Madeira a partir das 15 horas de quinta-feira, igualmente devido à agitação marítima, com ondas de noroeste de quatro a cinco metros, tal como em toda a ilha de Porto Santo. Este aviso prolonga-se até às sete de sexta-feira.

Na segunda-feira, o IPMA tinha alertado para a previsão de vento e agitação marítima fortes para os Açores na quarta e na quinta-feira.

Segundo a Marinha Portuguesa, este agravamento é considerado de "risco", pelo que devem ser tomadas medidas de prevenção por todos aqueles que se encontram no mar, nas infraestruturas portuárias e outras áreas ao longo da costa.

De acordo com a Marinha, a forte ondulação fecha hoje à navegação três barras do continente e condiciona outras cinco ao tamanho das embarcações.

As barras de Caminha, Vila Praia de Âncora e Esposende estão hoje fechadas a toda a navegação, enquanto as barras da Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Aveiro, Fogueira da Foz e São Martinho do Porto estão condicionadas ao tamanho das embarcações.

Estão ainda condicionadas as barras das Lajes do Pico e da Madalena do Pico, na ilha açoriana do Pico.