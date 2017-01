Romance de Valter Hugo Mãe sai do 3.º Ciclo

L.P.W. Hoje às 19:38, atualizado às 20:16 Facebook

O romance "O Nosso Reino", de Valter Hugo Mãe, vai sair da lista de obras recomendadas para o 3.º Ciclo pelo Plano Nacional de Leitura. A obra constará apenas na listagem do Ensino Secundário.

"Não está em causa a sua qualidade literária, o que houve foi um problema de inserção na lista. O livro entrou no 3.º ciclo por lapso, porque foi escolhido para o Secundário", explicou Fernando Pinto do Amaral, comissário do Plano Nacional de Leitura (PNL). Recentemente, a obra gerou polémica por causa de passagens de cariz sexual. Tudo começou quando pais de alunos do 8.º ano do Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, leram o livro e se aperceberam das tais passagens.

Fernando Pinto do Amaral acrescentou que são centenas os livros e dezenas as listas que integram o PNL, pelo que é normal que ocorram erros deste tipo.

Valter Hugo Mãe já veio dizer que desvaloriza a polémica, explicando que não se trata de uma obra de cariz erótico, mas de um livro com memórias de infância e que tem umas passagens com conteúdo sexual, que apareceram descontextualizadas da narrativa.

Esta segunda-feira teve lugar uma reunião com a comissão de especialistas que selecionam os livros e foi, então, tomada a decisão de passar o livro para as leituras recomendadas do Secundário.

Fernando Pinto do Amaral sublinhou que a decisão não foi uma resposta à polémica, antes a correção de um lapso.

* com Lusa