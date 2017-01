RSI sobe pela primeira vez em sete anos

LEONOR PAIVA WATSON Hoje às 00:40 Facebook

Em dezembro de 2016 havia mais 7893 beneficiários do que em 2015. Porto é o distrito com mais pedidos de apoio.

O ano de 2016 foi o primeiro, desde 2009, que parou com a queda sistemática dos beneficiários de rendimento social de inserção (RSI). Ainda assim, são menos 174 533 do que há sete anos. Dezembro passado acabou com 216 061 pessoas a receber esta prestação, enquanto que em 2009 eram 390 594. O Porto continua a ser o distrito mais fustigado por esta realidade.

