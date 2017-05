Saiba quem acompanha o Papa no avião

Hoje às 13:29, atualizado às 13:32 Facebook

O avião Airbus da companhia Alitalia que transporta o papa Francisco para a Base Aérea de Monte Real partiu hoje do aeroporto de Fiumicino, perto de Roma, às 14:12 locais (13:12, hora de Lisboa).

A comitiva do papa saiu assim com 12 minutos de atraso em relação ao inicialmente previsto (14:00 locais).

A bordo do voo papal seguem 69 jornalistas, entre os quais sete portugueses.

O voo deverá demorar 03:20, estando a chegada à Base Aérea de Monte Real prevista para as 16:00 locais.

A bordo segue ainda o séquito papal, que inclui membros do clero, entre os quais os cardeais portugueses José Saraiva Martins e Manuel Monteiro de Castro, a convite do papa.

Outro convidado de Francisco é um funcionário da Santa Sé. Em todas as visitas papais, é escolhido, por sorteio, um trabalhador para acompanhar.

A visita a Fátima é a 19.ª viagem internacional de Francisco, cujo pontificado começou em março de 2013. Até à data, o pontífice visitou um total de 27 países. Portugal será o 28º. país a receber a visita do papa Francisco.

O papa tem encontros previstos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, e com o primeiro-ministro, António Costa, no sábado.

O papa estará hoje e sábado em Fátima para celebrar o centenário das "aparições" de 13 de maio de 1917 e para canonizar os beatos Francisco e Jacinta Marto.

Francisco é o quarto papa a visitar Fátima. Os anteriores papas que estiveram em Fátima, o maior templo mariano do país, foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI